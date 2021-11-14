كيليان مبابي يكشف كيف ساعده عدم الانتقال إلى ريال مدريد

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى برنامج تيلي فوت في أعقاب توقيعه أربعة أهداف ضد كازاخستان الليلة الماضية، و ناقش بشكل خاص، أدائه في صناعة التاريخ مع فرنسا، وكيف ساعده الفشل في الانتقال إلى ريال مدريد لاستعادة مستواه هذا الخريف.

كما ناقش مهاجم باريس سان جيرمان الجولة الأخيرة من المقابلات التي أجراها مع مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، والتي اوضحت رغبته في مغادرة النادي الباريسي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبدأ مبابي حديثه بتأهل منتخب فرنسا لمونديال قطر وقال “نحن سعداء حقًا بالتأهل، وتسجيل أربعة أهداف هنا في حديقة الأمراء، هو أمر خاص بالنسبة لي لأنني سعيد دائمًا باللعب هنا، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا – لأننا أردنا ذلك، واستحقينا ذلك “.

وعن الفشل في الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021، أوضح مبابي “أعتقد أن ما حدث لي هذا الصيف قد طور شخصيتي.”

وأكمل ” تلقي ضربة تلو ضربة، بركلة الترجيح الحاسمة الضائعة (امام سويسرا في يورو 2020) وعدم انتقالي – إنها تختبر عقليتك وحدودك.”

وتابع مهاجم باريس سان جيرمان “لقد أجبت بأفضل طريقة ممكنة، لقد عززتني وأصبحت الآن أكثر ثقة مما كنت عليه من قبل – طوال الوقت كنت متواضعًا ومصممًا على القيام بأشياء رائعة هذا الموسم “.

وعن خروجه الاعلامي في مختلف وسائل الإعلام الفرنسية شهر سبتمبر الماضي، قال البالغ من العمر 22 عاماً “لا أعرف ما إذا كانت [تعليقاتي] محررة، لم يكن لدي تحضيرات كاملة قبل الموسم. ولكن بعد ذلك، من الأفضل التخلص من كل هذه الأمور بعد كل الشائعات الكاذبة.”

وختم قائلًا “بعد ذلك كنت أفضل جسديًا، كنت أكثر راحة، وأنا أكثر سعادة في حياتي الشخصية. هذا يلعب دورًا أيضًا، ويساعد في تقديم أداء رائع “.