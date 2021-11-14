موعد مباراة بيراميدز و مانيما انيون الكونغولي في كأس الكونفدرالية الافريقية

تعرف مع الخليج 365، على موعد مباراة بيراميدز و مانيما أنيون من الكونغو كينشاسا برسم مباراة الذهاب من دور الـ 32 مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يلعب رجال إيهاب جلال مبارتين ضمن منافسات الدوري المصري امام المصري البورسعيدي بالجولة 4 بملعب برج العرب يوم 19 نوفمبر، وامام ايسترن كومباني يوم 22 من نفس الشهر بملعب الدفاع الجوي، قبل التوجه إلى كينشاسا.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ 32 مكرر من كأس الاتحاد الافريقي، بعد التفوق على نادي عزام التنزاني بهدف نظيف سجله الاعب عمر جابر في الاياب، وقبلها التعادل ذهاباً بدون اهداف في دار السلام.

من جهته، فشل نادي مانيما انيون في بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة بهدفين نظيفين امام صن داونز الجنوب افريقي في مباراة الاياب، بعد أن نجح في الخروج بالتعادل هدفين لكل فريق بمباراة الذهاب بملعب الشهداء في كينشاسا، ليشارك في دور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الافريقية.

موعد مباراة بيراميدز و مانيما انيون من الكونغو كينشاسا في كأس الكونفدرالية الافريقية

يحين موعد مباراة بيراميدز ومضيفه مانيما انيون يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، ويقود المباراة طاقم حكام من أثيوبيا بقيادة الحكم “بيلاي تاديسي”، بمساعدة “كيندي موسي” كمساعد أول، و “جيزوا بيلباو” كساعد ثاني، فيما يتولى “ليمي نيجويسي” مسؤولية الحكم الرابع.

وتنطلق المباراة بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بالتوقيت المحلي لكينشاسا، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب الشهداء في كينشاسا.