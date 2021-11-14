موعد قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف مع الخليج 365، على موعد القرعة والقنوات الناقلة، والشكل الجديد للملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

تقترب مرحلة دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022 من نهايتها، ليتحول الانتباه بطبيعة الحال إلى مرحلة الملحق، لوضع اللمسات الأخيرة على التمثيل الأوروبي في قطر 2022.

وسيتأهل متصدري المجموعات العشرة بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، لكن 12 فريقًا سيتنافسون بعد ذلك على التذاكر الثلاثة الأخيرة المؤهلة لبطولة العام المقبل في المنطقة العربية لأول مرّة في التاريخ.

وسيكون هناك الكثير من الأسماء الكبيرة بين تلك المنتخبات، ومن المؤكد أن المنافسة على الأماكن النهائية ستكون شرسة.

متى موعد قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022؟

ستجرى قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر في زيورخ السويسرية، وتنطلق بداية من الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما هو الشكل الجديد الذي سيتخذه الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

في شكل يعتمد للمرة الأولى للملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم، ستتخذ التصفيات شكل مباريات لمرة واحدة على جولتين، وستلعب المباريات بنظام دور نصف نهائي ودور النهائي، لتحديد الفرق الثلاثة التي ستتأهل إلى مونديال قطر.

هذا يشبه إلى حد كبير شكل التصفيات في يورو 2020، ما يعني أن العديد من الفرق المشاركة في تصفيات كأس العالم على دراية بالنظام الجديد.

ما هي الفرق التي ستلعب الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

يتم تحديد القائمة النهائية للمشاركين بحلول منتصف الأسبوع المقبل، وستشمل وصيف العشر مجموعات، إلى جانب أفضل اثنين من الفائزين بمجموعة دوري الأمم الأوروبية 2020/21 الذين لم يحلوا المركز الأول أو الثاني في مجموعتهم.

حاليا، تبدو منتخبات ويلز و النمسا هما المنتخبات المتأهلة من دوري الأمم الأوروبية، ولكن لا يزال من الممكن ان تغيير الأمور.

في الوقت الحالي، لا يزال هناك الكثير للعب من أجله في الجولة الأخيرة من المباريات، مع التأكد من مشاركة اسكتلندا فقط في قرعة الملحق في وقت لاحق من الشهر، وقد تتأهل الفرق الأخرى بشكل مباشر أو تخرج من المنافسة.

كما تبدو الأمور حالياً وقت كتابة هذه الأسطر، فقط ألمانيا و الدنمارك تأهلا نهائيا مباشرة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر كمتصدر المجموعة.

متى ستقام مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

بمجرد إجراء القرعة في 26 نوفمبر الجاري، فإن التواريخ الرئيسية التالية التي نتطلع إليها هي الدور نصف النهائي، الذي سيقام في 24 و 25 مارس من العام المقبل.

بعد ذلك، سيتم التعرف على المنتخبات المحظوظة والمؤهلة لمونديال قطر من الملحق الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس، مع إقامة النهائيات الثلاث في 28 و 29 مارس 2022.

بالنسبة للفرق الثلاثة الفائزة التي ستنضم إلى فرقة أوروبا في قطر، ستبدأ الاستعدادات لكأس العالم الشتوي الأول على الإطلاق، والذي سيبدأ في 21 نوفمبر 2022.

القنوات الناقلة لقرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

سيتم بث قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مباشرة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، باستثناء المناطق التي سيتم بثها فيها على التلفزيون.

ومن المتوقع أن تنقل قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.