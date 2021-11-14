الآن | بث مباشر مباراة اليوم الصفاقسي ونجم المتلوي في الدوري التونسي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الصفاقسي ونجم المتلوي الآن في الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الاحد 14-10-2021.

يستضيف الصفاقسي نظيره نجم الملتوي على ملعب مصطفى بن جنات، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدوري التونسي 2021/2022.

خاض الصفاقسي 4 مباريات بداية من الجولة الثانية والتي تلقى فيها الخسارة الوحيدة حتى الآن، وكانت أمام الترجي، وتعادل مرة واحدة في اللقاء الأخير أمام أمل حمام سوسة، بينما فاز في مباراتين على اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين.

وسيبحث السي اس اس عن تحقيق الفوز الثالث أمام نجم الملتوي اليوم، وذلك من أجل الارتقاء من المركز الرابع إلى الصدارة مؤقتًا على حساب الترجي الذي يمتلك 10 نقاط ومباراة مؤجلة.

في المقابل، نجح نجم الملتوي في تحقيق الفوز مرة واحدة هذا الموسم وكان على حساب أمل حمام سوسة في الجولة الرابعة، وتعادل في مباراتين مع اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين، وخسر في المباراة الأخيرة أمام النادي البنزرتي.

ولم يعرف فريق نجم الملتوي طعم الفوز على الصفاقسي منذ مارس 2017، وسيسعى لفك تلك العقدة اليوم، أو على أقل تقدير تفادي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري التونسي.

ويدير مباراة الصفاقسي ونجم المتلوي اليوم، الحكم الدولي التونسي «هيثم القصعي»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت تونس، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الصفاقسي وأمل حمام سوسة في الرابطة التونسية المحترفة الأولى على الإذاعة الوطنية التونسية.

الصفاقسي – النجم الملتوي

ملعب مصطفى بن جنات

الدوري التونسي (مباراة مؤجلة من الجولة الأولى)

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