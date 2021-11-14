الآن | بث مباشر مباراة اليوم المحرق والرفاع الشرقي في كأس الاتحاد البحريني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة المحرق والرفاع الشرقي الآن في كأس الاتحاد البحريني، ضمن مباريات اليوم الاحد 14-11-2021.

يلتقي فريق الرفاع الشرقي مع المحرق ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التي تضم الشباب ونادي البحرين في المرحلة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، التي تقام بنظام المجموعات.

وفاز فريق المحرق في الجولة الأولى على الشباب بثلاثة اهداف مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي 9 نوفمبر 2021، بينما تعادل الرفاع الشرقي مع فريق البحرين بهدفٍ لمثله.

وسيسعى المحرق إلى تحقيق الانتصار اليوم للوصول إلى النقطة السادسة، وضمان التأهل إلى المرحلة القادمة، من جهته، لن يتنازل الرفاع الشرقي عن الثلاث نقاط ايضًا لخطف صدارة المجموعة ووضع قدم في الدور المقبل.

يذكر أن المحرق والرفاع الشرقي قد تواجها مرتين في بطولة كأس الاتحاد البحريني، الأولى كانت في المباراة النهائية بنسخة العام الماضي، وفاز الذيب الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، والثانية كانت في المرحلة الأولى بالنسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وتنطلق صافرة بداية مباراة المحرق والرفاع الشرقي في كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، تمام الساعة 19:10 بتوقيت البحرين والسعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر المحرق والرفاع الشرقي، على قناة البحرين الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11641 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح خطأ 3/4.

الرفاع الشرقي – المحرق

ملعب مدينة حمد

كأس الاتحاد البحريني (المجموعة 1 – الجولة 2)

جارية الآن