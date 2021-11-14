منتخب كرواتيا يقهر روسيا ويضمن التأهل رسميا لكأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

ضمن المنتخب الكرواتي المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022؛ بعدما حقق فوزا مثيرا بنتيجة 1/0 على ضيفه المنتخب الروسي، اليوم الأحد، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.



ومرت 80 دقيقة دون تسجيل أي هدف، وهو ما كان يعني تأهل المنتخب الروسي، لكن فيدور كودرياشوف لاعب منتخب روسيا سجل هدفا في مرمى فريقه بالخطأ؛ ليضمن المنتخب الكرواتي التأهل إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الكرواتي إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب روسيا عند 22 نقطة في المركز الثاني.

وسبق أن شارك منتخب كرواتيا في كأس العالم 5 مرات أعوام 1998، و2002، و2006، و20114، و2018.