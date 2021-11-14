الامارات | مدرب الشارقة كوزمين: سأكون سعيداً إذا حققت نتائج العنبري.. "لست غوارديولا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشارقة كوزمين: سأكون سعيداً إذا حققت نتائج العنبري.. "لست غوارديولا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة الجديد الروماني أولاريو كوزمين أنه سعيد بالعودة للملاعب الإماراتية مجددا وتولي تدريب فريق الشارقة، مشيراً إلى أنه سيكون سعيداً لو تمكن من تحقيق النتائج التي حققها المدرب الوطني السابق عبدالعزيز العنبري مع الشارقة، مشدداً على أنه لو لم يكن قادراً على تكرار النتائج التي حققها مع العين وشباب الأهلي في السنوات الماضية لما قبل مهمة تدريب الشارقة، على حد تعبيره.

وقال كوزمين خلال مؤتمر صحافي عقده نادي الشارقة، اليوم الأحد، لتقديمه رسمياً إلى وسائل الإعلام بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي المدفع، ورئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة: «أسعى مع إدارة النادي واللاعبين إلى إعادة النادي لوضعه الطبيعي، خصوصا أن الفريق في وضعية صعبة لكن بالوحدة بين الإدارة واللاعبين سيتم تخطي أي عائق».

وشدد مدرب الشارقة الجديد على أنه لا يملك عصا سحرية لكن لديه مخزون عمل يستطيع أن ينتج منه ويخدم به الفريق، موضحاً: «معروف عني أنني أحب الانتصار دائما وأرغب في توصيل هذه الفكرة للاعبين».

ووصف كوزمين المفاوضات مع نادي الشارقة بانها أقصر مفاوضات في حياته وبدأت بحوار مع رئيس شركة كرة القدم بالنادي، مشيرا إلى أن «هناك من أرسل لي التهاني حتى قبل بدء المفاوضات مع الشارقة، مؤكداً أنه لم يطلب أسماء لاعبين بعينهم، مشددا على أنه ليس هناك مدرب يستطيع أن يفرض على إدارات الأندية لاعبين بعينهم سوى المدرب بيب غوارديولا وأنه لم يصل إلى تلك المرحلة».

وأكد كوزمين أن ثقته الكبيرة في اللاعبين، مشدداً على أنه ليس هناك أي حديث عن تغييرات على الفريق في الوقت الراهن، لكون الفريق لديه القدرة على القتال من أجل الانتصارات في كل مباراة.

وأشار كوزمين إلى أنه يسعى لمساعدة كرة الإمارات منتخب الإمارات من خلال رفع مستويات اللاعبين الفنية للاعبي الشارقة.

من جهته، قال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة بالمدرب كوزمين: «كوزمين مدرب قدير، سيرته وما حققه من إنجازات واضح للكل لكن في الوقت نفسه فإنه لا يملك عصا سحرية«، مشيراً إلى أن المفاوضات مع كوزمين استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة».

وأشار العجلة إلى أن «كوزمين سيكون معه جهازه الفني الجديد بجانب وجود المدرب المواطن عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news