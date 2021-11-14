الامارات | الكويت تهدي "فيكتوري- دبي" لقبا عالميا في أقوى فئات الدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تهدي "فيكتوري- دبي" لقبا عالميا في أقوى فئات الدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نجم فريق فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، النمساوي كيفين رايتيرر، لقب بطولة العالم للدراجات المائية 2021 في (فئة واقف جي بي 1) بعد تصدره الترتيب العام للبطولة التي اختتمت أمس (السبت) في الكويت.

وتصدر قائد دراجة فيكتوري رقم 90 الترتيب بعد حلوله ثانيا خلف منافسه الاسباني ناتشو ارميلايس ضمن منافسات جائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021.

وعزز كيفين رصيد فريق فيكتوري من البطولات العالمية في هذه الفئة (واقف جي بي 1) إلى ثلاثة ألقاب بعد فوزه ببطولتي عامي 2018 و2019، بينما رفع رصيده الشخصي إلى 4 بطولات عالمية حيث فاز باللقب سابقا عام 2015.

ووجه رايتيرر شكره إلى مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفريق فيكتوري على الدعم والرعاية، مشيرا إلى سعادته العميقة بالانتماء الى الفريق الذي وفر له كل سبل النجاح كرياضي محترف مما سهل الطريق لمواصلة الإنجازات وصنع التاريخ في أقوى فئات بطولة العالم للدراجات المائية.

من جانب آخر، أضاف بطلنا سلمان يونس العوضي إنجازا جديدا إلى فريق الفيكتوري بحصوله على الميدالية الفضية في سباق (سلالم) الليلي الذي اقيم ضمن فعاليات جائزة الكويت الكبرى حيث تأهل بطلنا الى النهائي أمام بطل المنافسة الفرنسي مايكل بوريت.

وعلى صعيد، مشاركته في منافسات فئة (واقف جي بي 1)، إحتل العوضي المركز العاشر ليجمع 32 نقطة من المراحل الثلاث، ويأتي في المركز الثامن للترتيب العام بمجموع 68 نقطة من جولتي إيطاليا والكويت.

وعاند الحظ كثيرا العوضي في هذه الجولة التي حفلت بالكثير من المتغيرات على مدار ثلاثة أيام بسبب حالة البحر في الكويت.

ترتيب بطولة العالم-واقف:

1- كيفين رايتيرر 144 نقطة

2- ناتشو ارميلايس 139 نقطة

3- اندرياس كيلير 91 نقطة

نتائج جولة الكويت -واقف:

1- ناتشو ارميلايس 72 نقطة

2- كيفين رايتيرر 69 نقطة

3- مايكل بوريت 52 نقطة

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