بتوصية من تشافي.. برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة ”El Nacional“ أن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، يرغب في التعاقد مع النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف عام 2023، ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق من أجل استمراره مع "الريدز"، حيث يريد صلاح الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وهو ما يؤجل حسم المفاوضات.

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يتعرض لضغوط بعد رحيل الثنائي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وأنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد، في بداية فترة ولايته الثانية في النادي.

وأضافت الصحيفة أن لابورتا وتشافي "يريدان بناء فريقاً قوياً جديداً لإرضاء الجماهير“، مشيرة إلى أن ”رغبة برشلونة في ضم صلاح جاءت بتوصية من تشافي“.

ويتصدر "الفرعون المصري" حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 10 أهداف، متفوقاً بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ 7 أهداف.

وقدم صلاح عدة مواسم رائعة رفقة فريق ليفربول وإعادتهم إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر لفترة طوية، والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعيش محمد صلاح أفضل فتراته الكروية حالياً، حيث دخل قائمة الترشيحات للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وفاز مؤخرا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، كما أصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ البريمرليغ برصيد 107 أهداف أحرزها خلال 168 مباراة.

في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن برشلونة يستهدف ضم لاعب الريدز، تياجو ألكانتارا، ويرغب في إعادته إلى ”كامب نو“ مرة أخرى.

ولعب تياجو إلى جانب تشافي لمدة 4 سنوات في برشلونة، لذا فإن اللاعب يحظى بتقدير كبير لدى مدرب البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول تعاقد مع تياجو من بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو، لكنه لم يقدم أداءه المعهود حتى الآن مع الريدز.

يذكر أن تشافي وقع عقدًا لقيادة برشلونة يمتد لعام 2024.