فيديو مسرب لبن شرقي يسب حكم القمة.. وأبو جبل: «عايز تخلص الماتش كام وأنا معاك».. وأول رد من الانضباط

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل، ثنائي الزمالك، خلال تعديهما لفظيا على حكم مباراة القمة 123، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر بن شرقي في الفيديو المسرب، أثناء احتساب الحكم محمد عادل ضربة جزاء للنادي الأهلي، يوجه ألفاظا خارجة للحكم واضعا يده على فمه، في الوقت الذي هاجمه أبوجبل، قائلا: «عايز تخلص الماتش كام وأنا معاك».

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (5-3) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة 5 نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل، علق مسؤولو لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، على الفيديو المسرب لثنائي نادي الزمالك.

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة الانضباط في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «تابعت الفيديو المنتشر، والشتائم غير واضحة من أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، ولائحة الانضباط لن تعاقب لاعب بالبوق، خاصة أن واقعة بن شرقي وكذلك أبوجبل لم تدون في تقرير الحكم محمد عادل، أو مراقب المباراة».

وأضاف المصدر: «لائحة الانضباط تنص على معاقبة كل من يخرج عن النص، لكن من خلال الكاميرات الموثقة والمتمثلة في شاشات القنوات الناقلة للمباراة، أو سي دي موثق ورسمي من التليفزيون يظهر أن اللاعب ارتكب هذه الواقعة، وكل هذا لم يحدث».

وتابع المصدر: «أرى أن أحداث مباراة القمة أخذت أكبر من حجمها وأتمنى من الجميع التركيز في مصلحة الكرة المصرية، وعدم الانشغال بما يدور على السوشيال ميديا؛ لأن ذلك سيعرقل مسيرة استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي».

شاهد الفيديو: https://www.facebook.com/watch/?v=650034922704656