رومينيجه: مورينيو كان يرغب في تدريب بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

كشف الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه أن المدرب الشهير جوزيه مورينيو كان يرغب في تدريب النادي البافاري.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها شبكة "راي" الإذاعية التلفزيونية المملوكة للحكومة الإيطالية مع رومينيجه المحترف السابق في نادي انتر ميلان.

وأوضح رومينيجه أن المدرب البرتغالي كان يخطط لتدريب بايرن قبل بضع سنوات، وأضاف رومينيجه بالإيطالية أن " الشعور" بأنه الاختيار المناسب لبايرن لم يكن موجودا أبدا.

وتابع رومينيجه أن مورينيو "دائما ما كان يترك عندي انطباعا جيدا كإنسان".

يذكر أن مورينيو يتولى حاليا تدريب نادي روما الذي يحتل قبل الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي المركز السادس خلف منافسه اللدود لاتسيو.

وكان مشجعو روما يتوقون قبل بداية الموسم إلى قدوم مورينيو الذي يطلق عليه أيضا لقب "الشخص الفريد".

وكان مورينيو أبدى عدم رضاه عن قائمة الفريق الذي تلقى هزيمة مريرة نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي بستة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه بودو ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأعرب رومينيجه عن أمله في أن ينجح مورينيو في روما مشيرا إلى أن مورينيو يحتاج إلى الانتصارات كما يحتاج إلى قوته اليومي.