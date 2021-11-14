بالفيديو.. ركلة جزاء مثيرة للجدل للكونغو الديمقراطية بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتسب حكم مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره منتخب بنين، ركلة جزاء جزاء مثيرة للجدل، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي الدقيقة الـ9 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب الكونغو الديمقراطية في كرة مشتركة داخل منطقة جزاء بنين.

ويذكر أن مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم تلعب بدون حكم الفيديو "VAR".

والجدير بالذكر أن مباراة الكونغو وبنين، ستحسم المتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم، فيما يحتل الأول المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الثاني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.