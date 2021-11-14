"استعان بثلاثة رجال".. كاف يطبق تقنية VAR في أبطال إفريقيا للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

قرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطبيق تقينة حكم الفيديو المساعد VAR خلال مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للسيدات المقامة حاليا في مصر وتستمر حتي 19 نوفمبر الجاري علي ملعبي الدفاع الجوي والسلام.

وقال مصدر بالكاف في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن كاف اتخذ هذا القرار لإثبات مزيد من الجدية والرغبة في الإهتمام بمسابقات كرة القدم للسيدات في أفريقيا وتزامناً مع إقامة أول بطولة لمسابقات الأندية.

وأكد المصدر خلال حديثه، أن كاف لم يتخذ تلك الخطوة بناء علي طلب أي من الأندية المشاركة بسبب وجود بعض الأخطاء التحكيمية في مباريات الدور الأول بالمجموعات وإنما لتقليل بعض من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر سلباً على نتائج المباريات في الأدوار النهائية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة استعانت بثلاثة رجال هم: "المساعد الدولي المصري أحمد حسام طه، الحكم الدولي محمود عاشور، ومحمود أبو الرجال".

ولفت المصدر إلى أن أحمد حسام طه سيتواجد في غرفة تقنية الفيديو في مباراة الجيش الملكي المغربي وهاساكس الغاني، حيث ستتولى الرواندية ساليما موكاسانجا إدارة المباراة من الملعب ويعاونها من مالاوي اسيميني كويمبيغا، والمساعدة الثانية ديانا شيكوتيشا .

وواصل، أن عاشور وأبو الرجال سيتواجدان في غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة مالابو كينج بطل غينيا الإستوائية مع فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا والتي ستديرها المغربية بشري كاربوبي ويعاونها فتيحة جرموني والمساعدة الثانية المصرية يارا عاطف والحكمة الرابعة شاهندة المغربي.

ومن المقرر أن تلعب -غدا الإثنين- مباراتي الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا للسيدات، حيث يلتقي الجيش الملكي مع فريق هاساكس ليديز في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة علي ملعب السلام ، بينما يواجه فريق مالابو كينج بطل غينيا الإستوائية فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الساعة 7 مساءً علي ملعب السلام أيضاً.