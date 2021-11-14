سلبية مسحة وائل جمعة مدير منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أظهرت نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها وائل جمعة مدير منتخب مصر، سلبية العينة، ليعود إلى معسكر الفراعنة المقام في برج العرب.

وكان منتخب مصر قد أعلن إيجابية عينة المسحة التي خضع لها وائل جمعة يوم الخميس الماضي، قبل أن يجري مسحة جديدة ويتبين سلبيتها قبل مواجهة أنجولا.

ولم ينضم جمعة لمعسكر منتخب مصر في برج العرب وتم عزله كإجراء احترازي، حيث من المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة الجابون (الثلاثاء المقبل) في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بالجولة الخامسة من التصفيات (2-2) ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة ويضمن التأهل للدور الفاصل، في المقابل يأتي المنافس الجابوني في المركز الثاني بسبع نقاط.