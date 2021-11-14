الإسماعيلي: سنظهر بشكل مغاير أمام الزمالك.. والأهلي أحبطنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش سيظهر بشكل مغاير خلال مباراته المقبلة ضد الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال خضر: "لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين، لا نشعر بالقلق، وعلى اللاعبين خلق الروح خلال الفترة المقبلة وإدراك قيمة النادي الإسماعيلي".

وأضاف: "المباريات كلها ثقيلة، فرق الدوري قوية وليس هناك فريق قليل، حتى الفريق الذي لا يمتلك أسماء أو يعاني من ظروف مادية فيلعب بروح عالية".

وواصل: "مباراة الأهلي أحبطتنا مع بداية الموسم، وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وأتم: "سنواجه الزمالك على ملعبنا، فريق كبير ويمتلك مدير فني محترم، سنظهر بصورة مغايرة في الثلاث مباريات المقبلة".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يحقق الفوز في أول ثلاث جولات ببطولة الدوري، حيث خسر أمام الأهلي بنتيجة 4-0، ثم أمام سيراميكا كليوباترا 2-1 وأخيرا أمام البنك الأهلي 1-0.