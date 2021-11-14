رويس يعلن الحرب على بايرن: سأفعل كل شيء لإحضار الدرع إلى دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن اللاعب ماركو رويس الحرب على نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم واستهدافه انتزاع بطولة الدوري الألماني هذا الموسم لفريقه بوروسيا دورتموند.

وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال رويس/32 عاما/:" هدفي هو تحقيق الشيء الكبير مع دورتموند، وما دمت أرتدي قميص دورتموند وما دمت قائدا لهذا الفريق، فإنني سأفعل كل شيء من أجل إحضار الدرع إلى دورتموند".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري متأخرا عن بايرن بأربع نقاط وذلك بعد 11 جولة خاضها في البوندسليجا حتى الآن.

وطالب رويس بأن يستغل الفريق المراحل التي يضعف فيها بايرن ميونخ واعترف بأن فريقه لم يبذل كل شيء في الكرة في هذا الموسم إلا نادرا لكنه استطاع أيضا أن يجتاز مباريات صعبة كانت على وشك أن تعرقل مسيرة دورتموند.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ فاز بدرع البوندسليجا في آخر تسعة مواسم متتالية، وأعرب رويس عن اعتقاده بأن هذا يعبر عن استقرار خالص وأداء فني ممتاز للفريق البافاري وأردف:" علينا أن نتواجد حيث يضعفون، لكنهم نادرا جدا ما يضعفون".