استبعاد خماسي المنتخب الإنجليزي أمام سان مارينو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد استبعاد جوردان هندرسون وجاك جريليش ورحيم ستيرلينج وماسون ماونت ولوك شاو من صفوف المنتخب الأول الذي يستعد لملاقاة سان مارينو غدا الاثنين بتصفيات مونديال قطر 2022.

كما أكد الاتحاد الإنجليزي أن كونور كالاجر لاعب وسط تشيلسي المعار إلى كريستال بالاس، سينضم إلى الفريق اليوم الأحد.

ويحتاج منتخب إنجلترا للفوز أو ألتعادل أمام سان مارينو للتأهل إلى مونديال قطر.

وعاد هندرسون إلى ليفربول وجراليش إلى مانشستر سيتي من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص الطبية.

ولن يتمكن ستيرلينج نجم مانشستر سيتي من المشاركة أمام سان مارينو لأسباب شخصية، فيما خضع ماونت لاعب وسط تشيلسي لجراحة في الأسنان في الوقت الذي تعرض فيه شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد لارتجاج في المخ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وجرى تصعيد كالاجر من منتخب الشباب تحت 21 عاما للمنتخب الأول عقب ظهوره بشكل جيد مع كريستال بالاس وتسجيله أربعة أهداف.