صفقات برشلونة | تشافي هيرنانديز يفكر في صفقة مفاجئة مع بطل دوري أوروبا

يحاول النادي الكتالوني قدر المستطاع، ترميم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي 2022 المقبل، ومن أجل ذلك، قد يقدم تشافي هيرنانديز على خطوة إعارة مفاجئة في يناير لمهاجم تشيلسي الانجليزي تيمو فيرنر.

ومن المقرر أن يكون البلوجرانا نشطًا في سوق الشتاء، على الرغم من المخاوف المالية المستمرة في كامب نو، حيث يهدف النادي إلى إعادة إشعال التحدي على اللقب في عام 2022.

وسيكون لدى تشافي، مدرب برشلونة الجديد، ميزانية مخفضة للعمل بها في الأشهر المقبلة مع تقارير تدعي أنه يمكن أن يكون لديه أقل من 10 ملايين يورو فقط للعمل بها.

وضم تشافي بالفعل أولى صفقات برشلونة الجديدة منذ توليه المنصب في النادي، مع عودة الظهير البرازيلي داني ألفيش إلى النادي في صفقة قصيرة الأجل حتى نهاية الموسم 2021/2022.

وأبرزت التقارير الواردة من صحيفة الماركا، أن تشافي يتخذ تعزيز الهجوم كأولوية في عام 2022، مع خيار فيرنر المحتمل بناءً على افتقاره إلى وقت اللعب في ستامفورد بريدج بعد وصول البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر في صفقة قياسية.

وأثرت الإصابات وتراجع المستوى على موسم فيرنر حتى الآن، مع المشاركة في أربع مباريات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز كأساسي، ومن المحتمل أن يفتح البلوز أمامه، باب خروج قصير المدى.