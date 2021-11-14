الامارات | نقل مباراة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان اليوم الأحد بأنها وافقت على طلب نادي الجزيرة بنقل مباراته مع العين ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين والمقررة في الساعة 20:15 من مساء السبت المقبل لتقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، نظراً لأعمال الصيانة والتجديدات الجارية حالياً على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

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