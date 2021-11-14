تقرير: برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح بتوصية من تشافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

كشفت صحيفة ”El Nacional“ عن رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ”الريدز“ في صيف 2023، ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق من أجل استمراره مع النادي الإنجليزي، حيث يريد صلاح الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وهو ما يؤجل حسم المفاوضات.

وأوضحت صحيفة ”El Nacional“، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يتعرض لضغوط بعد رحيل الثنائي ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان، إلى أتلتيكو مدريد، في بداية فترة ولايته الثانية في النادي.

وأوضحت صحيفة ”El Nacional“، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يتعرض لضغوط بعد رحيل الثنائي ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان، إلى أتلتيكو مدريد، في بداية فترة ولايته الثانية في النادي.

وأضافت: ”يريد لابورتا ومدربه الجديد تشافي فريقا قويا جديدا لإرضاء الجماهير“.

وأشارت إلى أن ”رغبة برشلونة في ضم صلاح جاءت بتوصية من تشافي“.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ 7 أهداف.

ونجح صلاح في تقديم عدة مواسم رائعة رفقة فريق ليفربول وإعادتهم إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر لفترة طوية، والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

كما أن محمد صلاح يعيش أفضل فتراته الكروية حاليا، حيث دخل قائمة الترشيحات للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وفاز مؤخرا بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، كما أصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ البريمرليغ برصيد 107 أهداف أحرزها خلال 168 مباراة.

يذكر أن محمد صلاح في آخر ظهور تلفزيوني له، تحدث عن تجديد عقده مع الفريق، بالتأكيد على أن الأمر بالكامل في يد إدارة ليفربول، في إشارة إلى أنه يوافق على البقاء لكن النادي لا يزال يبحث مطالبه.

ولا يعد صلاح اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يستهدف برشلونة ضمه، إذ أشارت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إلى أن تشافي معجب بتياغو ألكانتارا، لاعب وسط الريدز، ويرغب في إعادته إلى ”كامب نو“ مرة أخرى.

ولعب تياغو إلى جانب تشافي لمدة 4 سنوات في برشلونة، لذا فإن اللاعب يحظى بتقدير كبير لدى مدرب البارسا.

وأشارت إلى أن ليفربول تعاقد مع تياغو من بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو، لكنه لم يقدم أداءه المعهود حتى الآن مع الريدز.

يذكر أن تشافي وقع عقدًا لقيادة برشلونة يمتد لعام 2024.