تعرف على موعد مباراة إنجلترا وسان مارينو في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتطلع منتخب إنجلترا لحجز بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حين يلتقي نظيره سان مارينو يوم الاثنين المقبل.



ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الـ11 من تصفيات كأس العالم 2022، قبل جولة واحدة من النهاية، برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بولندا الوصيف، بينما تتذيل سان مارينو الترتيب بدون أي نقطة حتى الآن.

يستضيف منتخب سان مارينو نظيره الإنجليزي مساء الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وتنقل الشبكة مباراة سان مارينو وإنجلترا في تصفيات كأس العالم أوروبا عبر قناة beIN sports 2 HD Premium.

ترتيب مجموعة إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022

إنجلترا - 23 نقطة

بولندا - 20 نقطة

ألبانيا - 15 نقطة

المجر - 14 نقطة

أندورا - 6 نقاط

سان مارينو - بدون رصيد