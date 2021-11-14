الامارات | منصور بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي.

ويضم المجلس في عضويته وفقاً لما نص عليه القرار كلاً من: محمد عبد الكريم جلفار، نائباً للرئيس، وحسن عبد الله المزروعي، ومنى خليفة حمّاد، ورئيسة سعيد عتيج الفلاسي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويعمل نادي دبي لأصحاب الهمم تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفق القوانين واللوائح الرسمية المُنظمة للعمل الرياضي في إمارة دبي، وتتركز رسالته على تهيئة أصحاب الهمم، بدنياً ونفسياً وفكرياً؛ للقيام بأدوارهم التنموية في المجتمع، وضمن مختلف المجالات.

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