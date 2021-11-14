الامارات | تسريب صوتي يُدين حكم مباراة الأهلي والزمالك.. "عاوز النتيجة كام" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتي يُدين حكم مباراة الأهلي والزمالك.. "عاوز النتيجة كام" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، تسجيلا صوتيا لحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، خلال مباراة القمة لفريقه ضد الأهلي، وهو ينفعل على حكم اللقاء، محمد عادل، عقب تصديه لضربة الجزاء التي تصدى لها وأعادها الحكم من جديد.

وظهر أبو جبل في الفيديو الذي تم نسخه من شريط المباراة التي أقيمت في الخامس من نوفمبر الماضي وانتهت لمصلحة الأهلي 5-3، وهو منفعلاً على الحكم قائلاً: "عاوز النتيجة كام وأنا أساعدك".

واعتبر مغردون منتمون للأهلي أن هذا الشريط يُدين من جديد الحكم محمد عادل والذي تهاون في حق لاعبي الزمالك وكان يستوجب الامر تعرض عدد منهم للبطاقة الحمراء.

وانتقدت إدارة الأهلي "محمد عادل" بعد تصريحات عقب مباراة القمة قال فيها إنه احتوى لاعبي الزمالك بسبب النتيجة الكبيرة أثناء المباراة، ما اعتبره الأهلي اهداراً لحقه في تطبيق القانون على لاعبي الفريق المنافس.

لكن من جانبها التزمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الصمت على مطالبات البعض بمعاقبة الحكم محمد عادل لعدم إصداره عقوبة في حق أبوجبل بعد تلك العبارات والتي حملت اتهاما للحكم بتسهيل مهمة فوز الأهلي بالقمة التي انتهت لصالح الأهلي 5/3.

وعلمت الامارات اليوم أن لجنة الحكام قد استقرت على عدم اسناد أي مباراة يكون طرفيها الأهلي والزمالك للحكم محمد عادل خلال الدور الأول من بطولة الدوري.

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