الامارات | أفضل من لاعبين رجال.. مذيعتان تستعرضان بكرة القدم داخل الاستوديو (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل من لاعبين رجال.. مذيعتان تستعرضان بكرة القدم داخل الاستوديو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعتين برازيليتين داخل الاستوديو خلال فاصل إعلاني، وهما يستعرضان مهاراتهما الفردية بكرة القدم، مما أثار إعجاب المراقبين، ودفع بعضهم للقول بأن هاتان المذيعتين تمتلكان مهارة فردية أفضل من كثير من اللاعبين الرجال، على حد تعبيرهم.

وتبين لاحقاً أن أحد المذيعتين هي البرازيلية الشهيرة باربرا التي علقت عبر حسابها في "تويتر" مازحة: "أفتقد لذلك اليوم الذي أوشكت فيه على كسر الاستوديو"، دون أن تعلم بأن الفيديو لاقى صدى واسع وإعجاب بقدراتها الكروية.

وتناقل مغردون الفيديو بكثافة في وقت غرّد المشجع أحمد الشناوي: "انا مابعرفش أعمل كده"، وقال آخر يدعى كريم صادق: "دي تقعّد لاعبي (أحد الفرق المصرية) في البيت"، أما المغرد أسامة فقال: "والله كباتن ما يعرفوا يعملوا هذا"، وعلق أبوعوف: "البرازيليين عندما يولدوا يورثون أشياء خيالية في الكرة".

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