ميسي يشارك في تدريبات الأرجنتين قبيل مواجهة البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

شارك ليونيل ميسي، بشكل طبيعي في مران منتخب الأرجنتين، استعدادا لمواجهة البرازيل الأربعاء المقبل، في الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".



وكان ميسي (34 عاما)، بدأ أمس السبت، من على مقاعد البدلاء، مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد أوروغواي، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم، ولم ينزل إلى أرض الملعب إلا في الدقيقة 72، كإجراء احترازي لسلامته، بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين.

وتعني مشاركة ميسي بشكل طبيعي في المران الذي أقيم اليوم الأحد، احتمالية عودته للتشكيل الأساسي في مواجهة البرازيل.

واقترب منتخب الأرجنتين من حجز مقعده في نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني 1-0، وقد يتأهل مبكرا إلى المونديال القطري حال فوزه على ضيفه البرازيلي وخدمته نتائج مباريات المنتخبات الأخرى.