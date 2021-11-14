ما لا تعرفه عن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق يوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين ثان، فعاليات النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.



ويأتي تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد يومين فقط على ختام بطولة العالم للجوجيتسو التي استضافتها أبوظبي وشهدت مشاركة أكثر من ألفي لاعبا ولاعبة من 65 دولة حول العالم.

تقام البطولة برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتنطلق المنافسات في جوجيتسو أرينا وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق 19 نوفمبر/ تشرين ثان.

تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إقبالاً كبيراً من نجوم العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة.

وأغلق باب التسجيل قبل موعده، بعد وصول العدد الإجمالي لـ4 آلاف لاعبا ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها البطولة على المستوى الدولي.

تتولى قنوات أبوظبي الرياضية عملية نقل منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وتعكس تلك البطولة المكانة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية، حيث باتت العاصمة الإماراتية محط أنظار عشّاق الجوجيتسو باعتبارها العاصمة العالمية للعبة.