أول تعليق من رابطة الأندية على واقعة أبو جبل وحكم القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علَّق مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة على الفيديو المتداول لمحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مع محمد عادل حكم القمة، مشيرا إلى أنه لم يذكر أي تجاوز أو خروج عن النص في تقريره عن المباراة.

وكان رواد الإنترنت تداولوا مقطع فيديو يقول خلاله محمد أبو جبل إلى محمد عادل حكم القمة بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي: "قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك".

وقال المصدر، في تصريحاته لمصراوي: "محمد عادل لم يذكر كلمة واحدة في تقريره عن أي خروج عن النص خلال المباراة".

وأضاف: "الحكم لم يذكر واقعة إلقاء الكرة خلال اللقاء، ووقعنا عقوبة على الزمالك من خلال الفيديو المنتشر".

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "في حالة ظهور أي فيديوهات جديدة ووجود شكاوى قد نعيد النظر في الأمر، وليس لنا علاقة بلجنة الحكام".

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (5-3) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 5 نوفمبر الماضي.