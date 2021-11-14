طاقم تحكيم من النيجر لمباراة المصري في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى طاقم تحكيم من النيجر بقيادة الحكم الدولي محمد علي موسى مهمة إدارة مباراة الذهاب بين المصري البورسعيدي وريفرز يونايتد النيجيري.

ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب بين المصري وريفرز يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ستاد أنيمبا.

ويعاون حمد علي موسى في المباراة كل من عبد العزيز يعقوب، مساعد حكم أول ومامادو يحيى جادو، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع، موسى أمادو.

فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الليبيري سيكو وايا كونيه، ومراقب الحكام إلى البوركينابي "باري لوسيني".

بينما يتولى النيجيري أوزي سلامي، مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان المصري تأهل إلى مباراة الملحق، عقب الفوز على سلطات الموارد الأوغندي، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ32 من الكونفدرالية.