ستاد أنيمبا يستضيف مباراة المصري أمام ريفرز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تلقت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا من إدارة نادي ريفرز يونايتد النيجيري يفيد باختيارها لاستاد أنيمبا بمدينة آبا النيجيرية.

وأفاد الخطاب استضافة ستاد أنيمبا، لمباراة ذهاب دور الملحق من كأس الاتحاد الإفريقي الكونفيدرالية والتي تجمع بين ريفرز يونايتد النيجيري والمصري.

ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب بين المصري وريفرز يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان المصري تأهل إلى مباراة الملحق، عقب الفوز على سلطات الموارد الأوغندي، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ32 من الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن ستاد أنيمبا والذي يستضيف مباريات فريق أنيمبا النيجيري يسع لنحو 25 ألف مشجع وأرضيته مغطاة بالنجيل الصناعي.