كيروش يتفقد ملعب مباراة الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

قام كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بجولة في الملعب الرئيسي لستاد الجيش ببرج العرب للاطمئنان على حالة الملعب قبل مواجهة الجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الثالثة عصر بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يعقد في السادسة من مساء اليوم كارلوس كيروش مؤتمرا صحفيا بمقر إقامة بعثة الفريق ببرج العرب، للحديث عن مباراتي أنجولا التي أقيمت أمس الأول في لواندا ومباراة الجابون المقرر اقامتها بعد غد بستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بالجولة الخامسة من التصفيات (2-2) ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة ويضمن التأهل للدور الفاصل، في المقابل يأتي المنافس الجابوني في المركز الثاني بسبع نقاط.