"سلامة عمار وتأهلي لطفي".. تفاصيل مران الأهلي اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك عمار حمدي لاعب وسط النادي الأهلي، بشكل طبيعي في مران الأهلي صباح الأحد، بعد التأكد من سلامته.

وتعرض عمار حمدي لإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في ودية منية سمنود التي انتهت بفوز الأهلي 7-1، ولم يستكمل اللاعب المباراة.

وأشار أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي في تصريحات رسمية، أن عمار حمدي خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وتم التأكد من سلامته ليشارك بشكل طبيعي دون مشاكل.

ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن بعض الأمور الفنية.

واستكمل علي لطفي حارس الفريق، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة تعرض لها عبارة عن كدمة في الركبة، وأدى اللاعب جلسة في "الجيم" بجانب خوض بعض تدريبات بدنية.

وقرر موسيماني منح بعض اللاعبين مجموعة من التدريبات الترفيهية المتنوعة، في ظل توالي التدريبات خلال الأيام الماضية وخوض مباراة ودية.