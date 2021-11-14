مدرب أنجولا: أعتذر لكيروش عما حدث معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه بيدرو جونزاليس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، اعتذاره للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على ما حدث معه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وكانت مشادة نشبت بين كيروش ولاعبي أنجولا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال بيدرو، في تصريحات هاتفية لبرنامج "رقم 10" عبر القناة "الأولى": "يجب الاعتذار لكارلوس كيروش قبل كل شيء، لكن كل الأمور عادت إلى طبيعتها في نهاية المباراة".

وأضاف: "بعض لاعبي أنجولا صغار في السن، ولا نستطيع السيطرة على مشاعرنا خلال المباريات لكن يجب أن نتخلى بالهدوء، كانت واحدة من اللحظات الصعبة".

وأتم مدرب أنجولا قائلا: "بالنسبة لي، كيروش أحد أكبر المدربين، وأكرر اعتذاري له، ما كان يجب أن يحدث ذلك".

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى الدور الفاصل من تصفيات مونديال قطر بعدما تعادل مع الجابون، حيث ضمن احتلال المركز الأول في مجموعته بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة.

يُذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة الجابون في الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء المقبل في مباراة تحصيل حاصل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.