اخبار الرياضه

تقارير: يونايتد يكثف جهوده لإقناع زيدان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يكثف جهوده لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتولي مهمة تدريب الفريق.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد، فإن مانشستر يونايتد يعمل على إقناع زيدان ليحل محل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويأمل النادي في الاعتماد على علاقة زيدان بكريستيانو رونالدو ورفائيل فاران ثنائي الفريق بعدما تولى تدريبهما في ، من أجل إقناعه بالمهمة.

ويتزايد الضغط على سولشاير بعد احتلال المركز السادس في ، حيث خسر بخماسية أمام و2-0 أمام مانشستر سيتي.

زيدان (49 عاما) حاليا بدون ناد بعد رحيله عن ريال مدريد للمرة الثانية في نهاية الموسم الماضي 2020/2021.

ويتمتع المدير الفني الفرنسي بسجل رائع مع ريال مدريد، حيث فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في الليجا خلال فترتيه مع الملكي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا