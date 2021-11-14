تقارير: يونايتد يكثف جهوده لإقناع زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يكثف جهوده لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتولي مهمة تدريب الفريق.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد، فإن مانشستر يونايتد يعمل على إقناع زيدان ليحل محل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويأمل النادي في الاعتماد على علاقة زيدان بكريستيانو رونالدو ورفائيل فاران ثنائي الفريق بعدما تولى تدريبهما في ريال مدريد، من أجل إقناعه بالمهمة.

ويتزايد الضغط على سولشاير بعد احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي، حيث خسر بخماسية أمام ليفربول و2-0 أمام مانشستر سيتي.

زيدان (49 عاما) حاليا بدون ناد بعد رحيله عن ريال مدريد للمرة الثانية في نهاية الموسم الماضي 2020/2021.

ويتمتع المدير الفني الفرنسي بسجل رائع مع ريال مدريد، حيث فاز بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبين في الليجا خلال فترتيه مع الملكي.