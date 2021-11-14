تعرف على موعد مباراة أيرلندا وإيطاليا في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتطلع منتخب إيطاليا لحجز بطاقة تأهله لكأس العالم 2022 بعد فشله في المشاركة بنسخة 2018 حين يلاقي أيرلندا الشمالية، الإثنين.



وتتصدر إيطاليا مجموعتها الثالثة قبل جولة من النهاية في تصفيات كأس العالم 2022، برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن سويسرا ثاني الترتيب، فيما تحل إيرلندا في المركز الثالث بـ8 نقاط.

يستضيف منتخب أيرلندا الشمالية نظيره الإيطالي مساء يوم الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتنقل الشبكة مباراة أيرلندا الشمالية وإيطاليا في تصفيات كأس العالم أوروبا عبر قناة beIN sports 2 HD.

ترتيب مجموعة إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2022

إيطاليا - 15 نقطة

سويسرا - 15 نقطة

إيرلندا الشمالية - 8 نقاط

بلغاريا - 8 نقاط

ليتوانيا - 3 نقاط