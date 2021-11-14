موعد مباراة مصر و الجابون في تصفيات المونديال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب الوطني، نظيره الجابوني، في الثالثة عصر الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة و الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام أنجولا 2 / 2 ، في الجولة الخامسة، وتعبر مواجهة الجابون تحصيل حاصل.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط و ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا في المركز الرابع و الأخير برصيد 4 نقاط.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في الجولة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق.

ثم فاز على ليبيا في الجولة الثالثة في القاهرة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش من تصويبة صاروخية.

وكرر الفراعنة، فوزهم علي ليبيا في الجولة الرابعة 3-0.

تشكيل المنتخب

من المتوقع أن يبدأ كيروش، المدير الفني للفراعنة بالتشكيل التالي:

الشناوي

فتوح، حجازي، الونش، أكرم توفيق

حمدي فتحي (السولية)، محمد النني، صلاح، محمد شريف (مصطفى فتحي)، قفشة

مصطفى محمد

القناة الناقلة

وسينقل اللقاء على قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على النايل سات.