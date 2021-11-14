مصطفى شوبير يتحدث عن هجوم جماهير الزمالك وواقعة "كيس الشيبسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي الشاب، عن هجوم جماهير الزمالك عليه خلال مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه يرفض الكيل بمكيالين.

وقال مصطفى شوبير، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل يصح أن يقول أحد الممثلين (ذنب بنتي إيه تشوف صورة مصطفى شوبير على كيس الشيبسي)؟".

وأضاف: "ذلك الممثل زملكاوي مقتنع بنظرية المؤامرة وقالها بسخرية لأنه ممثل كوميدي، هذا رأيه، التنمر على اللاعبين مرفوض سواء من الأهلي والزمالك، لكني أرفض الكيل بمكيالين".

وتابع: "من يتحدث عن العنصرية ويطالب بمحاسبة العنصري لماذا لا يقوم بالرد على من قام بالتنمر على مصطفى شوبير؟ إذا كنت تتخيل ان السخرية مقبولة فربما الطرف الآخر يعتبر العنصرية سخرية وإن كنت أرفض أي تجاوز".

وأكمل: "جمهور الزمالك وجه لي سبابًا غير عادي بمجرد نزولي لإجراء عمليات الإحماء خلال مباراة القمة رغم أنني لم أفعل شيئا، أنت تقول أنني لا أشارك وتسخر من ذلك فلماذا توجه سبابا لي؟".

وأتم مصطفى شوبير قائلا: "كنت أركز في المباراة استعدادا للمشاركة تحت أي ظرف حال إصابة محمد الشناوي والتزمت الصمت، وكان يمكن أن أذهب لهم بعد الفوز 5-3 وأقول أن هذا رد فعل كما يردد البعض".