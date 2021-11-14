مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقارتي إفريقيا وأوروبا، والتي يتخللها بعض الموجهات الفاصلة.

وتنطلق الليلة أول أيام الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات من التصفيات الإفريقية لكأس العالم، وهي التي ستحدد أصحاب المقاعد الست المتبقية في الدور الفاصل.

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي..

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم:

15:00.. زمبابوي وإثيوبيا

15:00.. جمهورية الكونغو وبنين

15:00.. مدغشقر وتنزانيا

18:00.. مالي وأوغندا

21:00.. غانا وجنوب إفريقيا

21:00.. السنغال والكونغو

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

16:00.. كرواتيا وروسيا

16:00.. مالطة وسلوفاكيا

16:00.. سلوفينيا وقبرص

19:00.. أرمينيا وألمانيا

19:00.. ليشتنشتاين ورومانيا

19:00.. مقدونيا الشمالية وأيسلندا

19:00.. إذربيجان وقطر

21:00.. لوكسمبرح وإيرلندا

21:45.. البرتغال وصربيا

21:45.. اليونان وكوسوفو

21:45.. إسبانيا والسويد

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