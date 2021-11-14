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الخليج 365 يوضح.. لماذا غاب محمد محمود عن ودية الأهلي أمام منية سمنود؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

تغيب محمد محمود لاعب وسط الأهلي عن المواجهة الودية للفريق الأول أمام منية سمنود التي أقيمت أمس السبت على ملعب مختار التتش، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 7-1.

وخاض الأهلي ودية منية سمنود استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد محمود يخضع لبرنامج بدني شامل في الفترة الحالية ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف: " كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق خصص لمحمود برنامج بدني بتكليف من بيتسو موسيماني المدير الفني ليصبح لائقاً للمشاركة في المباريات بعد أن ظهر تأثره الواضح بدنياً خلال مشاركته مع فريق الشباب بعد عامين بداعي الإصابة".

وأوضح المصدر أن رانجواجا يخصص جرعات بدنية يومية لمدة نصف ساعة قبل مران الفريق الأحمر لمحمود بجانب خوضه التدريب كاملاً مع زملائه وبالتالي فانه لن يشارك في أي مباراة قبل الإنتهاء من البرنامج البدني المخصص له في ظل قناعة بيتسو موسيماني المدير الفني بإمكانياته الفنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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