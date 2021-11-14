جمعة لمصراوي: أنتظر نتيجة المسحة.. وأتمنى أن يحالفنا الحظ في المباراة الفاصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول، أنه سيعود إلى معسكر الفراعنة فور ظهور نتيجة المسحة الخاصة به ليتأكد من سلامته، موجها كل الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني.

وكان منتخب مصر قد أعلن إيجابية عينة المسحة التي خضع لها وائل جمعة يوم الخميس الماضي، قبل أن يجري مسحة جديدة ويتبين سلبيتها قبل مواجهة أنجولا.

ولم ينضم جمعة لمعسكر منتخب مصر في برج العرب وتم عزله كإجراء احترازي، حيث من المقرر أن يخوض مباراة الجابون (الثلاثاء المقبل) في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال جمعة: "نتيجة المسحة الأخيرة ستظهر خلال الساعات المقبلة، وسأعود للمنتخب بمجرد التأكد من سلامتي".

وأضاف: "المنتخب ظهر بمستوى جيد أمام أنجولا، كل التحية والتقدير للاعبين وللجهاز الفني".

وأتم: "أتمنى أن يحالفنا الحظ في المباراة الفاصلة ونتمكن من إسعاد الجماهير بالصعود للمرة الثانية على التوالي للمونديال".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بالجولة الخامسة من التصفيات (2-2) ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة ويضمن التأهل للدور الفاصل، في المقابل يأتي المنافس الجابوني في المركز الثاني بسبع نقاط.