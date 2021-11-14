مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



وسيشهد اليوم الأحد عدة مباريات سواء في التصفيات الأفريقية أو التي تقام بالقارة الأوروبية.

يستضيف المنتخب الكرواتي، نظيره الروسي في الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة بين كرواتيا وروسيا تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي ان سبورتس 1".

يختتم منتخب ألمانيا مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، حين يواجه مضيفه الأرميني مساء الأحد.

موعد مباراة ألمانيا وأرمينيا سيكون في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتتولى قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" نقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة.

تعد موقعة إسبانيا والسويد من المواجهات المرتقبة اليوم الأحد ضمن تصفيات المونديال، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز من أجل التأهل مباشرة لكأس العالم 2022.

وتبدأ المباراة في الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة المرتقبة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يخوض منتخب البرتغال مباراة مصيرية بحثا عن بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022، عندما يستضيف صربيا.

المباراة ستبدأ الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر أن تقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3" بنقل المباراة تلفزيونيا، وذلك على الهواء مباشرة.

يصطدم منتخب غانا، بنظيره الجنوب أفريقي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".