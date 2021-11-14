تعرف على موعد مباراة المغرب وغينيا والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن منافسات المرحلة الثانية.

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لقاء المغرب وغينيا في الجولة السادسة والأخيرة ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، بعد ان تأكد تأهل أسود الأطلس الى المرحلة النهائية بجدارة واستحقاق.

يدخل المنتخب المغربي المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني غينيا بيساو، حصدهم الأسود من 5 انتصارات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبل شباكه هدفاً فقط.

في المقابل يتواجد منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصدهم من 4 تعادلات، وتعرض لهزيمة واحدة كانت امام منتخب المغرب بنتيجة 1-4 في الجولة الرابعة من التصفيات.

كان المنتخب المغربي قد اكتسح نظيره السوداني في الجولة الماضية من التصفيات بثلاثية بيضاء، بينما تعادلت غينيا بدون اهداف امام غينيا بيساو.

موعد مباراة المغرب وغينيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة المغرب وغينيا في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على المركب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة المغرب وغينيا على قناة تمازيغت المغربية بصوت المعلق “محمد فضلاوي”، بالأضافة الى قناة الأولى المغربية RTM بصوت المعلق “عبد الحق الشراط” وعلى القناة المغربية الرياضية، كما ينقل اللقاء بشكل عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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