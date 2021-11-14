بالفيديو | شاهد جميع اهداف مباريات اليوم 13 نوفمبر 2021 في تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو جميع اهداف مباريات اليوم 13 نوفمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022، حيث لعبت 6 مباريات في تصفيات أفريقيا، و7 مباريات في تصفيات أوروبا، ومباراة واحدة في تصفيات أمريكا الجنوبية.

لعبت الأرض 4 مرات مع أصحابها في تصفيات أفريقيا، إذ فازت زامبيا بنتيجة عريضة أمام موريتانيا (4/صفر)، وفازت غينيا الاستوائية بهدف دون رد أمام تونس، وانتصرت كوت دي فوار بثلاثية على موزمبيق، وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره أفريقيا الوسطى.

وتلقت شباك منتخب مالاوي 4 أهداف على أرضه ووسط أنصاره أمام المنتخب الكاميروني، وسقطت ليبيريا على ملعبها أمام نيجيريا بهدفين دون رد.

وشهدت تصفيات المونديال عن قارة أوروبا غزارة تهديفية في ثلاث مباريات، بفوز تركيا بنتيجة 6-0 أمام جبل طارق، وفوز فرنسا 8-0 على كازاخستان، وفوز ويلز على بيلاروسيا 5-1.

ونال الفرنسي كيليان مبابي لقب نجم مباريات اليوم بفضل تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في مرمى كازاخستان، فضلاً عن صناعته لهدف سجله كريم بنزيمة.

وكانت أبرز مفاجأة في مباريات اليوم السبت سقوط النرويج في فخ التعادل من دون أهداف أمام لاتفيا، وتعثر هولندا أمام الجبل الأسود في تعادل مُحبط بنتيجة 2/2 قد يؤدي إلى خسارة الطواحين للمركز الأول أمام تركيا في الجولة الأخيرة.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية، انتصر المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد على مضيفه أوروجواي، وسجل الهدف نجم وسط باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا، ليواصل التانجو تقليص فارق النقاط بينه وبين البرازيل في صدارة جدول ترتيب مجموعة أمريكا اللاتينية.

شاهد جميع اهداف مباريات اليوم 13 نوفمبر 2021