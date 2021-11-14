تعرف على موعد مباراة لبنان والامارات والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في المرحلة الثالثة والأخيرة.

يستضيف منتخب لبنان نظيره الاماراتي على ملعب صيدا الدولي في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات منخفضة بعدما تعرضا للهزيمة في الجولة الماضية من التصفيات، حيث خسرت لبنان امام ضيفتها ايران 1-2، بينما تعرض المنتخب الاماراتي للخسارة خارج ملعبه امام كوريا الجنوبية صفر-1.

ويحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز وتعادلين، وتعرض لخسارتين.

في المقابل تعادل المنتخب الاماراتي خلال مشواره في التصفيات في 3 مباريات، وخسر في لقائين، ويتواجد في المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد بثلاث نقاط.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تتذيل سوريا الترتيب بنقطتين.

وسيفتقد منتخب الامارات لجهود المدافع وليد عباس بداعي الإيقاف ولاعب الوسط محمد عباس بسبب الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات.

موعد مباراة لبنان والامارات في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة لبنان والامارات في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة لبنان والامارات على قناة دبي الرياضية، بالأضافة الى القناة الرابعة الرياضية العراقية، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

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