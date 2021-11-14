بعد خضوعه لجلسات التأهيل.. متى يعود إليوت للمشاركة مع ليفربول؟

أصدر نجم ليفربول الشاب «هارفي إليوت» تحديثًا جديدًا حول إصابته القوية على مستوى مفصل قدمه اليسرى -الكاحل- التي تعرض لها في سبتمبر الماضي أمام ليدز يونايتد.

وأثار إليوت فضول جماهير ليفربول عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد مشاركته بعض الصور على انستجرام اثناء خضوعه لجلسات التأهيل داخل مركز تدريب الفريق، بعدما خضع لعملية جراحية قبل 50 يوم تقريبًا.

وعلى ما يبدو أن عملية تعافي إليوت من الإصابة تسير بشكل مثالي، حيث ظهر وهو يحمل وزنًا ثقيلًا على ساقيه، إلى جانب عمل الجزء العلوي من الجسم الذي يتطلب قوة تحمل على مستوى الكاحل.

وتلقى اللاعب صاحب الـ18 عامًا دعم وثناء مدربه يورجن كلوب الذي قال بأن إليوت يتخذ خطوات إيجابية نحو العودة إلى المستطيل الأخضر، على الرغم من عدم وضع جدول زمني لعودته.

وصرح كلوب في وقت سابق لموقع ليفربول الرسمي: “هارفي رائع وعظيم، ليس لدي أي فكرة عن موعد جاهزيته للمشاركة بالضبط، لكن لا يمكننا الانتظار، ولكن في الواقع هو يبدو جيدًا”.

وأضاف: “الجميع دون استثناء في قسم إعادة التأهيل يمتدحون العمل الذي يقوم به إليوت للعودة في أقرب وقت ممكن، إنه حقًا إيجابي للغاية طوال الوقت معنا هنا، من الجميل رؤيته يبتسم طوال اليوم، سوف يعود، ولكن متى؟ لا أعرف”.

وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد لعودة هارفي إليوت للمشاركة في المباريات مع ليفربول، إلا أن موقع “ليفربول إيكو” ذكر أن عودته ستكون مع نهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر أن خبير الإصابات بصحيفة This Is Anfield الدكتور راجبال برار، صرح في سبتمبر الماضي أنه من المرجح أن عملية إعادة تأهل إليوت وتجهيزه للمشاركة في المباريات ستكون مع اقتراب الموسم المقبل.

..