تعرف على موعد مباراة السعودية وفيتنام والقنوات الناقلة في إياب تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، في المرحلة الثالثة والأخيرة.

يحل المنتخب السعودي ضيفاً ثقيلاً امام نظيره الفيتنامي على ملعب مي دينه ستاديوم بمدينة هانوي، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

يدخل منتخب السعودية المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الاسترالي الوصيف، حصدهم الأخضر من 4 انتصارات، وتعادل وحيد كان في الجولة الماضية امام الكانجرو الاسترالي.

وسيسعى الأخضر السعودي الى مواصلة سلسلة نتائجة الايجابية في التصفيات وتحقيق الفوز الخامس امام مضيفه الفيتنامي من أجل تأكيد الصدارة.

على الجانب الآخر يتذيل منتخب فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط، حيث تعرض لخمس هزائم خلال مشواره في التصفيات، واستقبلت شباكه 11 هدف وسجل لاعبوه 4 اهداف.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة الافتتاحية بالتصفيات كان قد انتهى بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

موعد مباراة السعودية وفيتنام في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة السعودية وفيتنام في إياب تصفيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السعودية وفيتنام على قناة SSC السعودية، بالأضافة الى القناة الرابعة الرياضية العراقية، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

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