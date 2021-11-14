تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

تعرف على تردد قناة بي ان سبورت الناقل الحصري لتصفيات اوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي ستنتهي هذا الأسبوع بإقامة 25 مباراة دفعة واحدة أيام 14 و15 و16 نوفمبر 2021.

وتتصدر تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 منتخبات «البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا وروسيا وإنجلترا وألمانيا».

وستكون الجولة الأخيرة من التصفيات (الثامنة في مجموعات والتاسعة في مجموعات أخرى) حاسمة بالنسبة للمنتخبات الراغبة في احتلال المركز الثاني المؤهل إلى الملحق النهائي أمثال «فنلندا وويلز وتركيا والنرويج والتشيك وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وآرمينيا».

وضمنت منتخبات «صربيا والسويد وسويسرا واسكتلندا وكرواتيا وبولندا» التواجد في الملحق الأوروبي بعد تفوقهم بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسين لهم في المجموعات، وقد ينتهي المطاف ببعضهم في صدارة مجموعاتهم إذا ما حققوا نتائج إيجابية في الجولة الأخيرة مقابل نتائج سلبية للمتصدرين الحاليين.

ما هو تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة – bein sport frequency؟

تنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات، نشرات اخبارية على مدار الساعة، تستعرض خلالها جميع اهداف اليوم في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والدوريات الكبرى مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، بالاضافة إلى الدوري الفرنسي والتركي، ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا.

يقع تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات، بتردد 12765 و11054، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل تركيز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 4/3، وإشارة إرسال بث DVB-s2، ومعدل تردد للموجة 8psk.

كما تتواجد قناة بي إن سبورتس القطرية على القمر الصناعي سهيل سات 26 شرقًا، بتردد 11547 أو 11566، ومعدل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح خطأ 3/2، ومعدل تردد الموجة 8PSK.