طارق التائب يكشف هوية أفضل محترف في تاريخ الهلال

كشف الأسطورة الليبية طارق التائب هوية أفضل لاعب محترف في تاريخ نادي الهلال السعودي اثناء تواجده مع ماجد التويجري في برنامج «ركلة ترجيح»، الذي تبثه صحيفة الرياضية السعودية عبر منصتها في يوتيوب.

وتواجد التائب مع نادي الهلال السعودي من عام 2006 حتى 2009 بعد رحلة احتراف قصيرة في تركيا مع غازي عنتاب سبور، وخاض النجم الليبي 55 مباراة مع الزعيم في جميع المسابقات سجل 15 هدفًا، وحقق لقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس ولي العهد مرتين.

وصنف طارق التائب نفسه أفضل محترف أجنبي في تاريخ الهلال من ناحية الإنضباط داخل الملعب وخارجه طيلة الفترة التي تواجد فيها مع الموج الأزرق، بعيدًا عن الاداء داخل المستطيل الأخضر.

ووجه التويجري اتهامًا للتائب بأن الهلال تخلى عنه بسبب كثرة طلباته، ليضطر الأسطورة الليبية للحديث عن نفسه قائلًا: “كل هذه الأقاويل كذب، طارق التائب أفضل محترف مر على الهلال، وكان أول لاعب يحضر في النادي وآخر من يرحل”.

وأضاف: “خلال فترة تواجدي مع غازي عنتاب سبور كان تمويل السيارة بالبنزين على النادي بالإضافة إلى كل سبل المعيشة في تركيا ايضًا، وهذا الشيء لم اطلبه في الهلال، فأنا كنت منضبط داخل الملعب وخارجه”.

وفي سياق آخر، فضل طارق التائب جيل الهلال عام 2000 على الجيل الحالي رغم انجازاته الغير مسبوقة، مبررًا هذا التفضيل بأن جيل 2000 حقق انجازات رغم معاناة النادي من قلة الموارد المالية حينها، وتواضع مستويات اللاعبين الأجانب.

كما اختار التائب الأسطورة يوسف الثنيان كأفضل لاعب في تاريخ السعودية على حساب ماجد عبدالله وسامي الجابر الذي فضل عليه ياسر القحطاني كأفضل مهاجم محلي للزعيم.