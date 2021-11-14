بركات: لم نحظ بنفس دعم كيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث محمد بركات، مدير منتخب مصر السابق، عن أداء الفريق تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، مشيرا إلى أن الجهاز الفني السابق للمنتخب مع المدرب حسام البدري لم يحظ بنفس الدعم.

وقال بركات، في ضيافة برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "كارلوس كيروش خاض ثلاث مباريات مع المنتخب وكان أفضلهم مباراة ليبيا خارج الأرض التي فزنا خلالها 3-0، وكان من الممكن الفوز على أنجولا".

وأضاف: "أبارك للجهاز الفني والجمهور على الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات، لا يوجد ما يسمى تصنيف أول وتصنيف ثان، المنتخبات كلها قوية ويجب الاستعداد للمرحلة جيدا بغض النظر عن المنافس".

وأكمل: "كارلوس كيروش لديه وجهة نظر مختلفة (اللي في دماغه بينفذه) ولا يسمع لأحد ولا يعطي فرصة لأحد وهذا ما يعجبني به، وبطولتا كأس العرب وأمم إفريقيا ستتيح له الفرص للتعرف أكثر على اللاعبين".

وشدد: "كارلوس كيروش يجد الدعم والمساندة الكبيرة، الجميع يرغب في إنجاحه ويقدمون له ما يريد، وهو ما لم يحدث معنا، لم نجد الدعم والمساندة، تعرضنا للظلم كجهاز فني"

وتابع: "عندما جاء كيروش ظهرت الفوارق، توقف الدوري وتأجلت له العديد من المباريات، حيث يتم احترام المدير الفني الأجنبي بشكل أكبر ومن الإعلام أيضا، حسام البدري تعرض للظلم خلال قيادته للمنتخب".

وأتم مدير منتخب مصر تصريحاته قائلا: "لو كان الجهاز الفني السابق للمتخب بقيادة حسام البدري قام باستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف كانت القيامة قامت، هتكون كارثة وكنا هنمشي فيها (قالها ضاحكا)".