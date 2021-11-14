مصطفى شوبير: الأهلي رفض رحيلي.. وكاسياس استغل الفرصة في 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، بأن إدارة النادي رفضت رحيله عن الفريق في الصيف الماضي، موضحًا أن ايكر كاسياس أصبح أساسيا مع ريال مدريد بعدما شارك 10 دقائق فقط.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "الحارس الثالث في الأهلي مركز مهم، من قبل تعرض الشناوي للإصابة ثم شارك علي لطفي، وأصيب علي لطفي فشاركت".

وتابع: "كاسياس أول مباراة لعبها كانت نهائي كأس العالم عندما لعب لمدة 10 دقائق وبدأت مسيرته مع الفريق".

وأضاف: "كان هناك ناديين خلال الصيف الماضي من بطولة الدوري، لا استطيع الإعلان عن هويتهما، لكن الأهلي لم يقبل بالعرض، وأنا التزمت بقرار الأهلي رغم أنني كنت مرحب".

أما عما إذا كان قد حصل على وجود بالمشاركة، فقال: "لا يوجد وعود أو أي شيء بخصوص المشاركة، لكن هناك منافسة بين الجميع وهذا ما يقوله المدرب دائما".

وواصل: "بالنسبة لي فكرة الخروج على سبيل الإعارة في يناير المقبل أمر مقبول بالنسبة لي، لكن كل شيء في يد النادي والقرار الذي يراه مناسبا".

واستطرد: "كيروش الآن ضم محمد صبحي ومحمود جاد لمنتخب مصر، وهذا يعني أن الجميع يمتلك فرصة المشاركة إذا كان يلعب باستمرار، ومن الممكن إذا خرجت ولعبت أن أنافس محمد الشناوي في المنتخب".

وتحدث عن موقف المدير الفني السابق منه: "فايلر أثناء وجوده مع الأهلي أخبرني أن أدائي في التدريبات جيد، لكن الوقت لم يكن مناسبا للمشاركة، ورحل بعد ذلك دون أن يوضح متى يمكن أن أشارك".

واختتم قائلًا: "لا أعلم إن كان الحارس تفاوض مع حارس الصيف الماضي من أجل تدعيم هذا المركز والاستغناء عني، أما بسبب وصول عروض من أندية مهتمة بي".