اخبار الرياضه

نشرة السبت.. المنتخب يعود إلى برج العرب.. وإصابة عمار حمدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 13 نوفمبر 2021.

خاص.. غياب وائل جمعة عن معسكر منتخب مصر

المنتخب يعود إلى برج العرب بعد التعادل أمام أنجولا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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